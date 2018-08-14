В Новосибирском зоопарке пингвины отказались выкармливать детеныша

Пингвины Гумбольдта, которых завезли в заведение в 2016 году, недавно стали родителями. Это событие стало первым с момента открытия зоопарка.

Однако новоявленные родители отказались выкармливать первого детеныша, который сейчас в Новосибирском зоопарке находится в гордом одиночестве. Специалисты понаблюдали за семьей пингвинов и выяснили, что малыш голодает. После этого и было решено выкармливать его искусственно. Сначала его кормили сильно измельченной рыбой, но после того, как пингвиненок немного подрос, то рыбу уже не так сильно разминают. Когда он еще подрастет и сможет кушать целую рыбку, то его снова вернут к остальным.

Сейчас рост пингвина составляет примерно 30 сантиметров. Пока у него не полностью сформировалось оперение – он покрыт серым пухом. Как и все детеныши, малыш часто отдыхает, но когда не спит, то наблюдает за всем окружающим с большим интересом. Пока учиться плавать ему еще рано.

Анна Котова