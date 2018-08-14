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| | Юзеры заметили резкое снижение количества просмотров «ВКонтакте»

Юзеры заметили резкое снижение количества просмотров «ВКонтакте»

Сегодня, 12:42

В последнее время количество просмотров социальной сети «ВКонтакте» резко снижается. В микроблоге Twitter юзеры опубликовали скриншот с Liveinternet.

График демонстрирует существенное падение числа просмотров «ВКонтакте» с 2,4 до 1,25 млн. Фактически в два раза реже юзеры стали наблюдать видео и сообщения в этой социальной сети. Причиной такой статистики называют сотрудничество руководителей этого виртуального ресурса с силовыми ведомствами страны. Правоохранители предъявляют претензии пользователям относительно публикаций и репостов. Нередко полицейские обвиняют юзеров в экстремизме за размещение неугодных власти материалов в Сети.

Позже пользователи заметили, «ВКонтакте» ограничила доступ к статистике. Вероятно, с этим и связано якобы падение количества просмотров. Социальную сеть жестко критикуют за сотрудничество с силовиками. Правоохранители возбуждают уголовные дела за публикацию даже вполне безобидных мемов. Работники спецслужб получают информацию о смене пароля юзера, данные об обращении в службу поддержки и прочее. Администрация «ВКонтакте» обещает сделать доступ к страницам пользователей приватным в ближайшем времени.


Домбровский Сергей
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