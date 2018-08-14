Блогер, помочившийся на мужчину с татуировками, пропал в Москве

Блогеры часто акцентируют своё внимание на определённых вещах из-за которых могут подвергаться критике и угрозам. Парень из Волгограда, высмеивающий сообщество «АУЕ», отправился в Москву, после чего его никто не видел.

Дмитрий Скаурляйте занимается тем, что высмеивает в своих видео поведение неформального сообщества «АУЕ», которые позже выкладывал на YouTube. Один из таких роликов набрал миллион просмотров и стал поводом для того, чтобы в адрес блогера посыпались угрозы. Причём в некоторых из них с Дмитрием обещали расправиться жестокими способами.

Столь агрессивное поведение в сторону блогера объясняется тем, что он увидел мужчину в бессознательном состоянии с татуировками на руке. Дмитрий решил устроить ему «водные процедуры», после чего помочился на лежащего человека, не забыв акцентировать внимание на тот самом сообществе «АУЕ». После этого парню предложили встретиться в Москве, где обещали объяснить ему всё «по понятиям». Дмитрий прибыл в столицу России 8 августа, и с тех пор парня никто не видел.

Соломон Эспи