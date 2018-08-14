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| | Фестиваль «Держи баланс» – международный фестиваль пойдет в Никеле

Фестиваль «Держи баланс» – международный фестиваль пойдет в Никеле

Сегодня, 09:21

Заполярный поселок Никель готовится встречать гостей международного фестиваля «Держи баланс».

 
При поддержке горно-металлургической компании Норникель мероприятие пройдет 17-19 августа. Фонд «Живая классика» и Российская федерация парусного спорта выступили организаторами события.

В программу фестиваля включено более 80 культурно-спортивных мероприятий, среди которых соревнования по парусному спорту и SAP-серфингу на приграничной реке Шуойниоки, кинофестиваль. Также в поселке созданы необычные объекты – Фестивальная пристань и Литературная улица, подготовлено множество площадок для дискуссий, творчества и отдыха.

Фестиваль «Держи баланс» станет первым в ряду культурных событий, которые состоятся в поселках Никель и Заполярный в ближайшее время. Балансирующая между необходимостью радикальной экологической модернизации производства и эффективностью бизнеса, требуемой акционерами, компания Норникель стремится развивать территории вокруг своих предприятий. В связи с чем в последние годы здесь реализуются экологические инициативы, открыты самая северная в России арт-резиденция для художников, школа журналистики и робототехники.

При этом одной из основных целей фестиваля является создание новых возможностей для развития международного туризма в регионе, где находится крупный заповедник Пасвик.


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