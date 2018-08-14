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| | «Олени педальные»: Медлительные крымские автомобилисты вывели туристов из себя

«Олени педальные»: Медлительные крымские автомобилисты вывели туристов из себя

Сегодня, 08:36

Крым сейчас привлекает внимание миллионов туристов, но местные «олени педальные» уже выводят из себя каждого. Из-за коренных жителей приезжие не хотят больше возвращаться назад.

Россияне, украинцы, белорусы и многие представители других национальностей неоднократно возмущались по поводу того, что в Крыму местные жители создают пробки, из-за чего ездить по туристическим местам становится практически невозможно. 250-километровая трасса «Таврида» (Р-260) должна избавить туристов от «оленей педальных». Именно так приезжие прозвали местных жителей Крыма. Причин несколько: очень медленно ездят по дорогам, из-за чего туристы дольше обычного добираются до пункта назначения, не соблюдают правила дорожного движения. Как правило, поездка из Севастополя до Ялты не занимает более 1,5 часов даже в выходные дни. Но из-за потока туристов и медлительности местных жителей к любимым местам приехать можно лишь за 2-2,5 часа.

При виде крымских номерных знаков автомобилисты даже прокладывают более длинный маршрут через «Яндекс.Навигатор», чтобы не стоять долго в пробках. По словам туристов, Южный берег Крыма просто наполнен крымчанами, желающими в выходные дни выбраться из своих городов. Автомобилистов уже просто вывели из себя. Ситуацию некоторые комментируют это следующим образом: «Я выехал рано утром из Бахчисарая, чтобы к 9 часам попасть в Ялту, но из-за оленей педальных приходится ехать очень долго». Из-за подобного некоторые туристы просто не желают возвращаться назад в Крым.

Чтобы в купальный сезон не терять доходы, поступило предложение на «Тавриде» одну полосу выделить под местных неторопливых жителей, чтобы «олени педальные» не мешали автомобилистам, желающим с комфортом добраться до любимых мест отдыха. Власти Крыма по этому поводу никак не отреагировали. Напомним, что трасса «Таврида» имеет протяженность чуть более 250 километров и будет соединять Керчь с Севастополем, что должно привлечь поток туристов.


Вещий Олег
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