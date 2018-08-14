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| | Московскую систему образования поставили в пример

Московскую систему образования поставили в пример

Сегодня, 09:21

Советник генсека ОЭСР Андреас Шляйхер рассказал о результатах своей встречи с московским градоначальником Сергеем Собяниным. По его словам, в ходе беседы они обстоятельно обсудили впечатляющие образовательные успехи школьников мегаполиса. Об этом проинформировало Федеральное агентство новостей.

В своем комментарии господин Шляйхер рассказал, что возможности московской системы образования, «одной из лидирующих в мире» (руководитель столичного Депобразования Исаак Калина отмечал, что эта система входит в ТОП-10 в мире) вызывают у него восхищение. В то же время у представителя ОЭСР вызвал повышенный интерес проект «Московская электронная школа».

Андреас Шляйхер в своем комментарии также заострил внимание на важности системного лидерства. Новые образовательные методики позитивно влияют на эффективное развитие школы, — подчеркнул эксперт.




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