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| | Житель Краснодара обнаружили камень с древним посланием

Житель Краснодара обнаружили камень с древним посланием

Сегодня, 22:05

Огромный валун весом 100 килограммов с загадочными письменами обнаружил житель Краснодара Александр Безрукавый. Камень привлек внимание мужчины странными завитушками.

 

Житель Донской столицы убежден, на валуне зашифровано древнее послание, которое скрывает тайну образования золота или представляет собой важную информацию, способную положить начало альтернативной истории. Александр Безрукавый не доверяет современным специалистам, поскольку они умышленно изменяют события прошлого, чтобы обмануть несведущих людей. Камень с древним посланием показывали уфологам, ученым и ведунам. Расшифровщики секретных текстов заявляют, будто надписи на валуне 3500 лет. Ведунья начала размышлять об энергетике человека, оставившего этот загадочный камень.

Александр Безрукавый отказался передавать булыжник в музей. Он собирается самостоятельно постичь секреты истории, изучая таинственные письмена. Пока люди спорят о происхождении этого камня и необычного послания, исследователи общества по изучению артефактов установили истину о нем. На самом деле в этом валуне нет ничего необычного. Надпись на булыжнике имеет естественное происхождение. Она представляет собой следы жизнедеятельности ископаемых организмов и в научной среде называется биоглифом.


Домбровский Сергей
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