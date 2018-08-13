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| | Белорусский блогер раскрыл малоизвестные факты о Чернобыле

Белорусский блогер раскрыл малоизвестные факты о Чернобыле

Сегодня, 21:41

В микроблоге Twitter пользуется огромной популярностью публикация под названием «один лайк – один факт». Пользователи рассказывают о своих профессиях и интересных событиях.

 

В рамках этого проекта белорусский блогер Максим Мирович раскрыл малоизвестные факты о Чернобыле, их оказалось более 300. Трагедия на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Первые дни после аварии унесли жизни 30 человек. Опасное облучение получили восемь миллионов граждан Белоруссии, России и Украины. Позже в Чернобыле создали зону отчуждения, закрытую для доступа. АЭС состоит из двух охранных периметров. Один из них называется 30-километровой зоной. Она практически чистая от радиации. После аварии Полесское намеревались сделать образцовой территорией вблизи от места трагедии. Однако в этом районе очень большое загрязнение почвы цезием-137.

В Чернобыле сейчас отсутствует гражданское население. Здесь находятся сотрудники зоны отчуждения. Они работают вахтами и располагаются по два человека в трехкомнатных квартирах. Мебель в жилищах осталась с советских времен. Белорусский блогер выложил видео, на котором запечатлены редкие кадры. Ролик показывает, как дезинфекторы выбрасывают вещи из домов в Припяти в кузов грузовых машин.

Ранее эксперты сообщали, что урон от радиоактивного облучения после трагедии в Чернобыле превышает в 200 раз по масштабам потери от бомбардировок американцами Хиросимы и Нагасаки в Японии. Территория АЭС не будет как прежде на протяжении 48 тысяч лет. Однако в Чернобыль активно приезжают туристы и сталкеры. Один из пожарных, участвовавших в ликвидации последствий аварии на станции, получил высокую дозу облучения. В итоге его от рождения карие глаза превратились в синие. Речь идет о Владимире Правике.


Домбровский Сергей
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