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| | Жители Ростова увидели метеорит, похожий на салют

Жители Ростова увидели метеорит, похожий на салют

Сегодня, 06:20

9 августа жители микрорайона Западный в Ростове стали свидетелями необычного явления. Многие из них увидели в ночном небе светящуюся полоску. Некоторые подумали, что это салют.

 

Специалисты убеждают общественность, в указанный день в Ростове люди увидели метеорит из потока Персеи, приближавшийся к Земле. В местном планетарии заявили, что вероятнее всего, болид сгорел в атмосфере нашей планеты, так и не достигнув поверхности. Жители Донской столицы сначала перепутали метеорит с салютом. Он показался гражданам очень похожим на искусственное явлении, созданное руками людей. Некоторые вообще думали, что столкнулись с галлюцинацией и им нужно обратиться за профессиональной помощью к врачу или же отдохнуть пару часов.

Метеоритный поток Персеи достигает апогея в середине августа. Последний месяц лета предоставляет возможность ростовчанам насладиться настоящим звездопадом. В середине августа частота падения метеоров, видимых с Земли, достигает 120 штук в час. Такое заявление сделали сотрудники Донского планетария.


Домбровский Сергей
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