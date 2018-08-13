«Обули Белгород, как лохов»: Блоггер Камикадзе Ди обвинил власти в недобросовестном ремонте Соборной площади

В начале своего видео он рассказывает предысторию о том, что были заявлены ремонтные работы на сумму свыше 125 миллионов рублей.

После блоггер Камикадзе Ди заявил, что имеются отчеты о проделанных работах и все необходимое. Тем не менее, нашелся отчет от местного жителя, который отметил, что все белгородцы ждали 80 дней к моменту пока откроется после ремонта Соборная площадь, но их ожидания, увы, столкнулись с суровой реальностью.

Молодой человек, ролик которого Камикадзе Ди показывает, утверждает, что первое, что бросается в глаза на якобы реконструированной площади, это то, что она совершенно не помыта и когда рабочие уезжали, то даже не убрали за собой различные отходы, которые остались с реконструкции.

Помимо этого, даже на кадрах можно увидеть криво положенную плитку, отбитые куски и все, что, как заявил Камикадзе, говорит о «халтуре». Будучи откровенно опозиционно настроенным, блоггер уверен, что белгородские власти вместо реального вклада выделенных денег, «попилили» их, а на оставшееся сделали то, что можно увидеть в видео.

«С полной версией этого позорища за 125 миллионов можно ознакомиться по ссылке в описании! Белгород, я вас поздравляю! Вас обули, как лохов!», - говорит Камикадзе Ди, завершая этот блок, посвященный Соборной площади.

Николай Офицеров