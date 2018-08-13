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| | Суд в Новосибирске не поддержал идею выпускника пересмотреть результаты ЕГЭ

Суд в Новосибирске не поддержал идею выпускника пересмотреть результаты ЕГЭ

Сегодня, 17:39

Выпускник гимназии в Новосибирске Артем Веселов подал заявление в суд с требованием пересмотреть результаты ЕГЭ. Служители Фемиды не поддержали эту идею. Сведения об этом распространяют местные СМИ.

 

Выпускник гимназии Веселов указал в источниках учебник Высшей школы экономики. Экспертная комиссия признала его ответ неправильным, так как он ссылался на книгу, которой нет в списке рекомендованной литературы. Подобная претензия разозлила гимназиста, и он подал иск в суд с просьбой рассмотреть его претензии. Это первый случай, когда школьник официально выражает недовольство ЕГЭ и существующей системой образования. Ранее дети и их родители неоднократно критиковали ее, но заочно.

К ЕГЭ негативно относятся многие общественные личности в России. Для примера можно привести неоднократного победителя интеллектуальных игр Анатолия Вассермана и известного ученого-историка Андрея Фурсова. Эти весьма неглупые люди считают ЕГЭ системой, которая уничтожает образование в России и делает школьников и гимназистов ограниченными в умственном плане.


Домбровский Сергей
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