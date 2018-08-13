СМИ: Свадьба Поклонской в Крыму прошла скромно, но со вкусом

Новости о бракосочетании депутата появились недавно, но крымский политик отказалась комментировать эти слухи.

Недавно СМИ начали писать, что в Крыму состоялась свадьба депутата российской Госдумы Натальи Поклонской, которая якобы прошла скромно, но со вкусом. По словам журналистов, избранником бывшего прокурора является Иван Соловьев, занимающий пост главы аппарата уполномоченного по правам человека. Есть сведения, что на мероприятии находились коллег жениха и невесты из парламента и силовых структур.

При этом подтверждения от самой Поклонской о том, что церемония действительно состоялась, не прозвучало. Прессе депутат ответила, что пока не готова комментировать свою личную жизнь. Экс-прокурор Крыма и ранее заявляла о желании оградить себя от подобных вопросов. Известно, что Поклонская в разводе с бывшим мужем, а ранее в СМИ писали о мужчине в ее жизни.

Тем не менее, пользователи разоблачили, что в СМИ использовали фейковое фото для привлечения внимания к новости. Возможно, событие и новость являются всего лишь шуткой недоброжелатели.