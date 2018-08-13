За слова о возможной отмене пенсий Володина в сети смешали с грязью

Как известно, спикер Госдумы побывал с выступлением в Саратове, где и поговорил с местными жителями.

В ходе своего, уже ставшего максимально скандальным, выступления Вячеслав Володин заявил, что дефицит бюджета в России слишком высок, а потому приходится задумываться о возможной отмене пенсий. Реакция в сети, как и следовало ожидать, была практически молниеносной. За довольно короткий период первого человека в Госдуме буквально смешали с грязью.

«Маразм крепчал! Председатель Госдумы Володин: «Пенсия не устраивает? Иди работай! Как это не доживете до пенсии? А спортивная площадка кому?». Как такие люди вообще попадают во власть?», - пишет пользователь Twitter с ником @dorogojj.

«Володин решил сообщить холопам, что, вероятнее всего, государственных пенсий вскоре совсем не станет. Чиновники вроде Володина и впрямь не понимают, что если пенсионная система накроется, то они в тот же день будут отправлены не только в отставку, но и под следствие. По крайней мере, должны быть. Так и бунта дойдет, ей Богу!», - пишет пользователь, взявший себе псевдоним знаменитого книжного героя Булгакова – Профессора Преображенского.

«Володин, конечно, большой молодец! Сказал, что пенсии могут совсем отменить. Правильно, свою 80-летнюю маму он обеспечил агро-империей, а себя роскошным особняком в Подмосковье. Можно не сильно переживать», - отметил еще один недовольный пользователь.

Стоит напомнить, что ранее Володин встретился с жителями Заводского района Саратова, с которыми обсудил насущные проблемы, в том числе пенсии. Изначально он отметил, что речь должна идти не об изменении возраста, а о повышении пенсий.

«У нас с вами пенсионная система имеет дефицит. В ней дыра. За счет бюджета ее наполняют. Будут у нас государственные пенсии или нет, пока что это открытый вопрос», - отмечал Володин.

Николай Офицеров