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| | «Аэрофлот» раскритиковал систему подготовки пилотов в России

«Аэрофлот» раскритиковал систему подготовки пилотов в России

Сегодня, 16:39

В авиакомпании предложили изменить стандарты подготовки специалистов, заявив, что на сегодня качество обучения специалистов не соответствует современным требованиям авиации.

 

В направленном министру транспорта письме «Аэрофлот» раскритиковал учебные стандарты профильной специальности, связанной с эксплуатацией летательных аппаратов, и предложил кардинально поменять систему вузовой подготовки пилотов в России.

В письме сообщается, что авиакомпания «Аэрофлот» нуждается в квалифицированных пилотах, которых нет. В поточном году компания намерена принять на работу около 400 сотрудников, из них около 300 человек – выпускники вузов. В целом гражданская авиация нуждается в 900 пилотах из числа выпускников вузов. Однако высшие заведения выпускают в год не более 750 пилотов. В компании упомянули, что негосударственные учебные заведения не готовят таких специалистов.

Кроме мизерного количества выпускаемых вузами пилотов, «Аэрофлот» волнует и качество обучения студентов. В авиакомпании отметили, что в вузах до сих пор готовят летные кадры на самолеты, которые давным-давно вышли из эксплуатации. «Разбирать и собирать «кукурузник» больше не требуется», - подчеркнули в компании. Поэтому пришедших на работу молодых пилотов необходимо переучивать, отмечается в письме.

Кроме этого, в авиакомпании предлагают проводить учения со студентами на базе наиболее крупных авиакомпаний, также начать производство учебных самолетов, отвечающих всем современным требованиям.


Мирослава Донцова
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