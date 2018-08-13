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| | Власти Москвы построят более 400 детских и спортивных площадок в подмосковных СНТ

Власти Москвы построят более 400 детских и спортивных площадок в подмосковных СНТ

Сегодня, 15:49

Зоны для площадок выбирали, учитывая пожелания москвичей и проживающих в СНТ местных жителей.

 

Построят более 400 детских, а также спортивных площадок за счет средств со столичного бюджета. Власти Москвы планируют открыть игровые постройки в подмосковных СНТ в ближайшие несколько лет. Данная информация появилась на сайте мэрии столицы. Отмечается, что площадки появятся в 30 муниципалитетах Подмосковья. Над 255 объектами уже начали работать. Проект строительства разработан с целью создания благоприятных условий для дачников во время летних отпусков, а также для граждан СНТ, проживающих там постоянно. В СНТ планируется открыть 200 пространств для занятий спортом, а также 200 объектов для игр детей.

Московские власти сообщают, что объекты начали уже появляться в некоторых районах. Возведение начато в рамках принятого в феврале документа, намечающего стратегическое развитие Московского региона. На строительство подмосковных дорог Москва намерена выделить более 3 млрд рублей.

Напомним, 9 сентября состоятся выборы мэра столицы. Активная работа среди населения уже проводится общественным штабом. На сегодня около 5 тыс. граждан выразили желание занять временную должность общественных наблюдателей.


Мирослава Донцова
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