В Москве на торги выставили 23 офиса внутри Садового кольца

Все помещения находятся на нулевом или первом уровнях жилых строений и имеют свободное назначение. Средняя стартовая цена за один квадратный метр составляет 110 тысяч рублей.

Пресс-центр департамента Москвы по конкурентной политике проинформировал, что в столице на торги выставили 23 коммерческих объекта внутри Садового кольца. Все они расположены на первых или цокольных этажах жилых построек и ранее служили офисами, а сейчас имеют свободное назначение. Площадь каждого из выставленных на аукцион помещений составляет от 15 до 768 квадратных метров, а средняя цена за квадрат превышает 100 тысяч рублей. Большая часть данных объектов (семь штук) находится в Хамовниках, Пресненском и Басманном районах (по четыре). В Тверском, Мещанском районах и Замоскворечье на торги выставили по два объекта, а в Красносельском и районе Арбата всего по одному.

Уточняется, что аукцион стартует в конце текущего месяца или в начале сентября. Организовали его власти столицы.

Виктория Озерова