Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Известный мальчик-трансгендер потратил 1,3 млн рублей на образ Ким Кардашьян Канье Уэст рассказал о желании переспать с сёстрами Ким Кардашьян Светлана Бондарчук делает с подругой новый бизнес и выкладывает откровенные фото в бикини Селена Гомес впала в депрессию от предстоящей свадьбы Бибера Учёные рассказали, что случится с человеком при высадке на Юпитер Джастин Бибер и Хейли Болдуин отложили свадьбу до следующего года Появилась улучшенная Jailbreak-программа для звонков на iPhone Прекрасна не по годам: 49-летняя Дженнифер Лопес показала совершенное тело в бикини В Канзасе в новостном выпуске появился сверкающий НЛО «Ну хоть трусы по размеру»: Поклонники раскритиковали Волочкову за старое фото «В музей в бюстгальтере?»: Полуголую Ольгу Серябкину попросили одеваться в общественных местах Руби Роуз удалила аккаунт после бурных споров о Бэтвумен
| | Доисторический гардероб: Житель Якутии продает шапку из шерсти мамонта за 10 тысяч долларов

Доисторический гардероб: Житель Якутии продает шапку из шерсти мамонта за 10 тысяч долларов

Сегодня, 14:16

По словам Владимира Аммосов, являющегося владельцем предмета торгов, цена за столь уникальный головной убор – 10 тысяч долларов или же 670 тысяч рублей.

 

Представители местных средств массовой информации утверждают, что Аммосов обладает также особым сертификатом, который подтверждает подлинность данного доисторического элемента гардероба и удостоверяет то, что сделан он из шерсти настоящего мамонта.

Владимир уверяет, что изначально ему целый пакет шерсти мамонта продал приятель, которому в тот момент очень нужны были деньги.

«В Якутии мы делаем традиционные круглые шапки из конских волос. Почему бы не попытаться использовать шерсть мамонта и создать что-то по-настоящему уникальное и неповторимое? Я нашел специалиста, который связал бы мне такую шапку», - заявил Аммосов.

Один из приятелей якута утверждает, что это одна из наиболее причудливых шляп, которые ему когда-либо доводилось носить. У нее совершенно нет никакого запаха, в отличие от тех же зубров. У шерстистого мамонта были очень грубые волосы, потому создавалось чувство, будто, поносив ее, получил массаж головы.

Шапка из шерсти мамонта, отметил он, помогает при артериальном давлении и помогает эффективно бороться с головными болями. Ранее пресса также узнала, что на острове Котельный, что в Якутии, удалось обнаружить останки взрослой особи мамонта небольшого размера. По предварительной оценке, у животного практически полностью сохранилась задняя часть, которую можно активно изучать.


Николай Офицеров
Новости по теме
Останки необычного мамонта обнаружили в Якутии
Останки необычного мамонта обнаружили в Якутии

 В Якутии на острове Котельный обнаружили останки мамонта. Находка уникальна тем, что мамонт хоть и взрослый, но необычно маленький.

Кости древнего мамонта нашли в Добрянке
Кости древнего мамонта нашли в Добрянке

На территории Добрянки нашли кости древнего мамонта. Останки обнаружились при сооружении моста через реку.

В Якутии ученые обнаружили скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью
В Якутии ученые обнаружили скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью

 За данное исследование отвечали представители института прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, а также японского университета…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости