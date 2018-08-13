Доисторический гардероб: Житель Якутии продает шапку из шерсти мамонта за 10 тысяч долларов

По словам Владимира Аммосов, являющегося владельцем предмета торгов, цена за столь уникальный головной убор – 10 тысяч долларов или же 670 тысяч рублей.

Представители местных средств массовой информации утверждают, что Аммосов обладает также особым сертификатом, который подтверждает подлинность данного доисторического элемента гардероба и удостоверяет то, что сделан он из шерсти настоящего мамонта.

Владимир уверяет, что изначально ему целый пакет шерсти мамонта продал приятель, которому в тот момент очень нужны были деньги.

«В Якутии мы делаем традиционные круглые шапки из конских волос. Почему бы не попытаться использовать шерсть мамонта и создать что-то по-настоящему уникальное и неповторимое? Я нашел специалиста, который связал бы мне такую шапку», - заявил Аммосов.

Один из приятелей якута утверждает, что это одна из наиболее причудливых шляп, которые ему когда-либо доводилось носить. У нее совершенно нет никакого запаха, в отличие от тех же зубров. У шерстистого мамонта были очень грубые волосы, потому создавалось чувство, будто, поносив ее, получил массаж головы.

Шапка из шерсти мамонта, отметил он, помогает при артериальном давлении и помогает эффективно бороться с головными болями. Ранее пресса также узнала, что на острове Котельный, что в Якутии, удалось обнаружить останки взрослой особи мамонта небольшого размера. По предварительной оценке, у животного практически полностью сохранилась задняя часть, которую можно активно изучать.

Николай Офицеров