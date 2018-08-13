Ростовчане поймали исполинского рака

Жители ростовской области поймали исполинского рака размером со ступню человека. Рыбаки не захотели убивать его и после фотосессии отпустили на волю.

Снимки опубликовали в социальных сетях. Пользователи увидели исполинское пресноводное животное и кажется таким большим с крошечной ногой. Другие ростовчане вспомнили, как в прошлом в Донской столице они часто ловили таких «лобстеров». Раньше в Ростовской области в водоемах водились огромные раки, мужчины даже боялись окунаться в нагишом, опасаясь за свой детородный орган, а теперь их днем с огнем не сыщешь.

От восхищения гигантским раком люди переключились на бытовые проблемы. Они обвинили промышленников в загрязнении местных рек, а браконьеров в незаконном вылове подводных обитателей. Из-за этих причин в настоящее время крупный рак в Ростовской области кажется настоящим чудом.

Домбровский Сергей