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| | Патриарх Кирилл пообщается с молодежью наIII Международном православном форуме

Патриарх Кирилл пообщается с молодежью наIII Международном православном форуме

Сегодня, 13:58

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответит на вопросы, интересующие современную молодежь, сообщает  РИА Новости. Встреча с предстоятелем Русской православной церкви состоится на III Международном православном молодежном форуме в Москве23 августа.

Также участники культурно-просветительского мероприятия смогут увидеть 50 наиболее интересных и значимых для общества проектов. Уже известно, что выпускники МАРХИ представят свое видение современного храмового зодчества в проекте «Храмовая архитектура XXI века», а студенты МФЮА «отправят» всех желающих на виртуальную экскурсию по храму Евфросинии Московской.

 В рамках форума пройдут также и выставки. Так, команда учителей, художников и врачей из Чебоксар представит необычные тактильные картины и иконы для людей со слабым зрением.  

"Посетители увидят подробные презентации этих проектов в виде увлекательных интерактивных программ – мастер-классов, спортивных тренировок, выставок, интеллектуальных игр", — говорится в подготовленном организаторами пресс-релизе.

Проекты и работы, которые будут признаны наиболее значимыми, получат гранты на развитие от патриарха и мэра Москвы. Форум проводится синодальным отделом Московского патриархата по делам молодежи совместно с правительством Москвы.



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