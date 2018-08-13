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| | Компьютер будет проверять ответы ЕГЭ к 2030 году

Компьютер будет проверять ответы ЕГЭ к 2030 году

Сегодня, 10:11

Развитие искусственного интеллекта к этому времени достигнет нужного уровня, что только позитивно скажется на школьном образовании.

 

Авторы ЕГЭ считают, что к 2030 году проверять ответы учеников сможет компьютер. Разработчики экзамена исповедуют эволюционный подход и понимают необходимость изменения тестов, но все перемены будут происходить поэтапно. В данное время работы школьников проверяют 40 000 педагогов, компьютер мониторит лишь тестовую часть.

Рособрнадзор рассчитывает перейти на автоматизированную проверку всего ЕГЭ к 2030 году. Сотрудники ведомства отмечают, что главной целью проекта является не замена специалистов искусственным интеллектом, а обычная на сегодня технологизация экзаменационных процедур.


Никита Готский
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