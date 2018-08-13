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| | В России количество беременных до 14 лет сократилось в два раза

В России количество беременных до 14 лет сократилось в два раза

Сегодня, 09:51

Беременных среди девушек-подростков возрастом до 14 лет также стало меньше.

 

Согласно с подсчетами Минздрава, количество беременных в стране девушек возрастом до 14 лет постепенно снижается. Так, в 2017 году в интересном положении оказались всего 275 девушек в этом возрасте. По сравнению с 2016 годом (630 женщин) число беременных от 10 до 14 лет сократилось примерно в два раза. При этом в Минздраве уточняют, что из 275 девушек 231 сделала аборт. А в предыдущем году ребенка лишились только 263 девушки.

Девушек в интересном положении от 15 до 18 лет также стало меньше. Два года назад на 100 тыс. россиян приходилось около 1 тыс. беременных в данном возрасте, а в 2017 году цифры снизились и показатель составляет 803 женщины. Больше всего дам в положении проживают в Магаданской области, наименьше всего – в Севастополе.

Аборты девушки до 18 лет также начали делать реже. В 2017 году зафиксировано почти 5 тыс. абортов. Если сравнивать с 2016 годом, то это на 2 тыс. меньше. За десять лет в России абортов среди девушек подросткового возраста стало меньше в семь раз.

С целью защиты нерожденных детей в Приморском крае проводится акция «Подари мне жизнь!», в рамках которой запрещено проведение абортов.


Мирослава Донцова
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