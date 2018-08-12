Ростовчанка провела 22 часа в проклятой квартире, спасая весь дом

Самоотверженную женщину можно сравнить с Гераклом, расчищающим Авгиевы конюшни. Она помогла жильцам избавиться от ужасного зловония и протекающих труб, убрав жилплощадь мусорщицы.

В Рабочем Городке, расположенном в Ростове-на-Дону жители были шокированы поведением женщины, которая «коллекционировала» мусор. Из квартиры, расположенной на первом этаже, исходила дикая вонь, постоянно лезли тараканы, мухи и прочие насекомые. А сами «хоромы» хозяйки-неряхи не раз горели.

Ростовчанка, живущая на пятом этаже, над грязной квартирой №124, обратилась в УК и Администрацию города, но ей посоветовали очистить самой чужие метры. Увиденное взбудоражило даже участкового. Мусор лежал до самого потолка и двери, трубы прогнили, и по всему стояку перекрыли отопление.

Женщина провела в «проклятой» квартире 22 часа, очищая груды мусора и грязи. Она трудилась по 3-4 часа в день, использовала 4 пары перчаток и множество пакетов. Дончанка спасла весь дом и горе-жительницу, оставшуюся довольной свободным пространством для новых отходов.

Татьяна Преображенская