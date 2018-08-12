Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

В Африке бегемоты убили 2 человека за неделю Делай, как Бузова! Рустам Солнцев учит Ани Лорак, как пиариться на измене мужа Математика помогла определить автора известного хита The Beatles Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер Систему охлаждения Samsung Galaxy Note 9 сравнили с прошлогодним Galaxy Note 8 Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии «Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone «Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай «Слова Вайкуле – предательство»: В Совфеде напомнили, кто её сделал популярной Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой
| | Ростовчанка провела 22 часа в проклятой квартире, спасая весь дом

Ростовчанка провела 22 часа в проклятой квартире, спасая весь дом

Сегодня, 22:48

Самоотверженную женщину можно сравнить с Гераклом, расчищающим Авгиевы конюшни. Она помогла жильцам избавиться от ужасного зловония и протекающих труб, убрав жилплощадь мусорщицы.

 

В Рабочем Городке, расположенном в Ростове-на-Дону жители были шокированы поведением женщины, которая «коллекционировала» мусор. Из квартиры, расположенной на первом этаже, исходила дикая вонь, постоянно лезли тараканы, мухи и прочие насекомые. А сами «хоромы» хозяйки-неряхи не раз горели.

Ростовчанка, живущая на пятом этаже, над грязной квартирой №124, обратилась в УК и Администрацию города, но ей посоветовали очистить самой чужие метры. Увиденное взбудоражило даже участкового. Мусор лежал до самого потолка и двери, трубы прогнили, и по всему стояку перекрыли отопление.

 

 Женщина провела в «проклятой» квартире 22 часа, очищая груды мусора и грязи. Она трудилась по 3-4 часа в день, использовала 4 пары перчаток и множество пакетов. Дончанка спасла весь дом и горе-жительницу, оставшуюся довольной свободным пространством для новых отходов.


Татьяна Преображенская
Новости по теме
Вынес даже шкаф: В Ростове квартирант обокрал жилище хозяйки
Вынес даже шкаф: В Ростове квартирант обокрал жилище хозяйки

В Ростове-на-Дону представители правоохранительных органов совершили задержание 20-летнего ростовчанина, который снимал квартиру у женщины, написавшей на него…

Ростовчанка призналась, что изменила парню за неделю до его дембеля
Ростовчанка призналась, что изменила парню за неделю до его дембеля

В соцсети «ВКонтакте» одна из жительниц Ростова-на-Дону поделилась историей своей измены. В своём откровении ростовчанка рассказала о том, как не сумела…

Ростовчанка лишилась сна из-за бурного ночного «интима»
Ростовчанка лишилась сна из-за бурного ночного «интима»

Одна из жительниц Ростова-на-Дону в соцсетях поделилась историей о том, как стиральные машинки в её съёмной квартире «занялись интимом» в то время, как она со…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости