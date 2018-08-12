Куда смотрит ГИБДД: В Ростове водитель-ребенок стал героем соцсетей

Очень молодо выглядящий шофер, который ездит за рулем маршрута №96 уже моментально разошелся на мемы и различные шутки.

В ролике, появившемся ранее на просторах социальных сетей, героем которых и стал «водитель-ребенок», девушка интересуется у него, есть ли у него права. Тот «чистосердечно» признается, что их нет. Впрочем, тут же интересуется, на каком основании он должен предъявлять их пассажирке.

В дискуссиях под роликом удалось установить, что водителю, на самом деле, уже больше 20 лет, а своей необычной внешностью он обязан, разве что, генам.

Несколько лет назад, как пишут ростовчане, «подросток» уже управлял маршруткой, но только под номером №11. 96-й автобус он водит уже, как минимум, год. Ростовчане, которые за это время были пассажирами необычного водителя, отмечают, что о наличии прав молодого человека спрашивают постоянно, причем делают это не только пассажиры, но и инспекторы ГИБДД. Ответ о том, что удостоверения нет все сочли за шутку.

«Однажды я ехала с ним и тоже обратила внимание на то, как молодо он выглядит. Страшно было до того момента, пока я не поняла, что он опытный водитель. Доставать телефон и задавать вопросы даже в голову не пришло. Какие бы не были в АТП начальники, но на дорогах есть полиция, потому подростков на маршрут бы точно никто бы не выпустил», - заявила одна из пользовательниц.

Николай Офицеров