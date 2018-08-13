Кошка-блогер Миа из Краснодара покоряет Instagram

Молодая блогерша породы «золотая шиншила» удивляет поклонников своим артистизмом.

Еще совсем молодая кошка-блогер по кличке Миа из Краснодара покоряет просторы Instagram в своем личном аккаунте @miya_goldkitty. Юная блогерша часто путешествует, примеряет различные наряды и аксессуары, в то время как ее хозяева ее фотографируют и публикуют снимки и ролики с ней в социальных сетях. Пока за событиями в жизни краснородаркой кошки следят несколько тысяч фолловеров, но их число постоянно растет, так как на странице Мии появляются все более оригинальные фото.

Ее владельцы не так давно приобрели котенка редкой породы «золотая шиншила», и взрослеющая кошка с огромным интересом изучает окружающий мир. Чтобы разбавить жизнь домашней кошки интересными событиями ее владельцы нередко берут Мию на прогулки по городским улицам. Недавно кошка даже полетала на воздушных шарах, причем взмыла вверх так резко, что фанаты забеспокоились за ее здоровье.