Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

«Люби меня»: Киркоров и Бузова устроили развратные танцы под «Ибицу» Россия в 2077: Художники показали свои арты В Африке бегемоты убили 2 человека за неделю Делай, как Бузова! Рустам Солнцев учит Ани Лорак, как пиариться на измене мужа Математика помогла определить автора известного хита The Beatles Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер Систему охлаждения Samsung Galaxy Note 9 сравнили с прошлогодним Galaxy Note 8 Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии «Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone «Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай «Слова Вайкуле – предательство»: В Совфеде напомнили, кто её сделал популярной
| | Кошка-блогер Миа из Краснодара покоряет Instagram

Кошка-блогер Миа из Краснодара покоряет Instagram

Сегодня, 07:40

Молодая блогерша породы «золотая шиншила» удивляет поклонников своим артистизмом.

 Еще совсем молодая кошка-блогер по кличке Миа из Краснодара покоряет просторы Instagram в своем личном аккаунте @miya_goldkitty. Юная блогерша часто путешествует, примеряет различные наряды и аксессуары, в то время как ее хозяева ее фотографируют и публикуют снимки и ролики с ней в социальных сетях. Пока за событиями в жизни краснородаркой кошки следят несколько тысяч фолловеров, но их число постоянно растет, так как на странице Мии появляются все более оригинальные фото.

Ее владельцы не так давно приобрели котенка редкой породы «золотая шиншила», и взрослеющая кошка с огромным интересом изучает окружающий мир. Чтобы разбавить жизнь домашней кошки интересными событиями ее владельцы нередко берут Мию на прогулки по городским улицам. Недавно кошка даже полетала на воздушных шарах, причем взмыла вверх так резко, что фанаты забеспокоились за ее здоровье.


Новости по теме
Блогер из Краснодара написала книгу по мотивам постов из Instagram
Блогер из Краснодара написала книгу по мотивам постов из Instagram

Полина Масалыгина из Краснодара уже четыре года ведет необычный блог о русском языке в Instagram. За это время ей удалось привлечь более 300 тысяч читателей,…

Декольте Анны Седоковой покоряет просторы социальной сети Instagram
Декольте Анны Седоковой покоряет просторы социальной сети Instagram

В социальной сети Instagram на странице Анны Седоковой появилось довольно таки откровенное представление на публику открытого декольте.

Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей
Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей

Фото грустной кошки посреди комнаты, опубликованное на портале Reddit, очень растрогало пользователей социальных сетей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости