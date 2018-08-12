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| | Экстрим и удовольствие: Представлен список лучших поз для секса в парке Зарядье

Экстрим и удовольствие: Представлен список лучших поз для секса в парке Зарядье

Сегодня, 17:09

Как известно, интимные утехи в запретных местах особенно приятны, потому можно совместить в одном «флаконе» и экстрим, и удовольствие.

 

Традиционная «поза собачки», но в стоячем положении занимает, по праву, первое место, ведь парк, в том числе и Зарядье, ставший объектом многочисленных шуток и мемов в последнее время, имеет массу предметов, на которые партнерша сможет опереться, начиная от лавочек и заканчивая фонарными столбами.

Также для сноровистых и хорошо физически подготовленных женщин предлагают позу, ласкаво названную: «Оп, шпагатик», где свою ногу следует, в стоячем положении, забросить на плечо кавалеру, а уже после придаваться любовным утехам. Бывалым секс-туристам журналисты предлагают испытать позы, вроде: «Тачка», где роль последней выполняет партнерша, а также «69 с элементами акробатики».

Тут суть, будем надеяться, понятна и в подробности вдаваться необязательно. Не обошли стороной и ленивых мужчин, которым предложили усесться на лавочке поудобнее и предпринять позу «Догги-стайл для ленивых», где всю «работу» должна будет выполнять девушка. Специально для тех, кому надоела «Наездница» предлагают устроить сеанс любви между двух лавочек.

Условием является ленивый мужчина и сильная женщина. Мужчине придется просто наслаждаться происходящим, а в качестве бонуса для женщины является возможность пропустить тренировку другую в спортзале, ведь все группы мышц и без того будут проработаны.

Естественно, авторы материал носит шуточный характер и является скорее возможностью «хайпануть» на теме секса в московском парке Зарядье, которую последние несколько дней все так активно обсуждают.


Николай Офицеров
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