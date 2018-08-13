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| | 7,6 тыс соотечественников перебралось в Ростовскую область

7,6 тыс соотечественников перебралось в Ростовскую область

Сегодня, 02:30

Самое главное, что в центре занятости всем подбирали работу, чтобы чувствовать себя полноценным человеком.

 

За весь промежуток госпрограммы по упрощению переселения соотечественников, постояльцами Ростовской области стали порядка 7 600 человек. Известно, что самих соотечественников было 3 030 человек, а остальные – члены семьи.

За 2018 год в Ростовской области уровень переселенцев снизился – 894 человека, что гораздо ниже предыдущих лет. В центре занятости отметили, что многим нашли работу – за все время 4 469 человек, а за январь-июнь нынешнего года госслужба трудоустроила 519 соотечественников.

Стоит отметить, что прибывшие в Ростовскую область после оформления документов получают что-то вроде «подъёмных» — пособие для обустройства. Каждому участнику выплачивали 20 000 руб, а также еще давали по 10 000 руб каждому члену семьи. Помощь конечно не большая, но в тоже время и довольно хорошая. Также многих поселили в общежития.


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