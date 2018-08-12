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| | В Ростове вместо кошек на заборах сидят собаки

В Ростове вместо кошек на заборах сидят собаки

Сегодня, 22:40

Жители Ростова просто в недоумении от необычного месторасположения животных.

 

В донской столице зафиксированы удивительные кадры: собаки сидят на заборах, будто в них вселился дух кошки. Расположились четырехлапые на кирпичной перегородке частного дома. Пользователи Сети не могли пройти мимо без снимка. Фотографии набирают популярность по всем соцсетям.

Под снимком можно увидеть огромное количество лайков. В комментариях выдвигают различные предположения. «Поналетели», «Это просто родственники Котопса», «Может, их напугал огромный кот в отместку за своих более мелких собратьев?» – такие догадки можно увидеть под фотографией.

Однако горожане не особо удивлены сидящим на заборе псам. В соцсети ростовчане опубликовали снимки, где их братья меньшие располагаются в невообразимых местах: на крыше, на балконе или же вовсе на турнике.


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