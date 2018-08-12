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| | Хотел как лучше – вышло как всегда: Собянин признал, что в Москве такси быстрее «скорой помощи»

Хотел как лучше – вышло как всегда: Собянин признал, что в Москве такси быстрее «скорой помощи»

Сегодня, 14:24

Соответствующее заявление московским градоначальником было сделано в ходе открытого накануне форума «Такси».

 

Сам Собянин, как отметили на просторах социальных сетей, явно не придал значения, что своей констатацией факта, по сути, дискредитировал столичную «скорую помощь», ведь ситуация должна быть как раз-таки обратной, потому как машины скорой помощи должны быть на месте уж точно быстрее таксистов. Именно поэтому негодование местных жителей в комментариях вполне объяснимо.

«Он даже не понял, что вынес приговор «скорой помощи», которая должна быть на месте оперативнее таксистов. Как же часто люди умирают, не дождавшись ее приезда. За «скорую помощь» как раз мер отвечает, а такси это, скорее, еще не загнувшийся окончательно малый бизнес», - пишут пользователи.

Тем не менее, нашлись и положительные аспекты в выступлении Собянина на форуме. Он отметил, что плотность трафика в столице из-за такси упала более чем на 10 процентов.

«Каждый день в городе работает более 70 тысяч легальных таксистов, а москвичи и гости столицы совершают около 760 тысяч поездок. Это значит, что количество машин на дорогах стремительно уменьшается. По официальной статистике их уже стало на 10 процентов меньше. Такси делает свой вклад в скорость движения, комфорт поездок и экологию столицы», - заявил Собянин.


Николай Офицеров
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