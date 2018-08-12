Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине

Однако зима близко, а все коммуникации жителям украинского дома пообещали отключить.

Очень необычный дом находится у самой границы двух государств, но физически строение на территории Российский Федерации. «Газ – украинский, свет – украинский, водоснабжение наше – российское», - отмечает одна из жительниц дома. Оплата коммунальных услуг для них — это целая проблема, но на этом не всё. Дело в том, что для обслуживания и ремонта украинского газоснабжения и линий электропередач необходимо пересекать государственную границу. Причем заниматься этим могу только украинские сотрудники. Таким образом не остаётся абсолютно ничего, кроме как просто отключить этот дом от вышеупомянутых «благ».

Россия же в свою очередь никак не может провести в этот дом свои ЛЭП и газ, т.к. на пути стоит железная дорога. Единственное разумной решение в этой ситуации – переселение, но кто это будет заниматься, и будет ли вообще, пока не ясно.