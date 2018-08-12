Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине Ученые объяснили причину сильной боли во время менструации NASA выпускает модель телескопа SOFIA для 3D-принтеров Анджелина Джоли оказалась в больнице с психическим расстройством Мать Меган Маркл готова переехать в Британию, чтобы быть ближе к дочери Меган Маркл окончательно отделяется от семьи в США Лохнесское чудовище уплыло из Шотландии в Англию «Претензия на европейскость»: Захар Прилепин прокомментировал заявление Вайкуле Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать Муж Ким Кардашьян растерялся при вопросе о поддержке Дональда Трампа Свингер тусовка? Панин опубликовал фото с нудистского пляжа Директор Лаймы Вайкуле высказался по поводу заявления певицы о Крыме
| | Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине

Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине

Сегодня, 12:28

Однако зима близко, а все коммуникации жителям украинского дома пообещали отключить.

Очень необычный дом находится у самой границы двух государств, но физически строение на территории Российский Федерации. «Газ – украинский, свет – украинский, водоснабжение наше – российское», - отмечает одна из жительниц дома. Оплата коммунальных услуг для них — это целая проблема, но на этом не всё. Дело в том, что для обслуживания и ремонта украинского газоснабжения и линий электропередач необходимо пересекать государственную границу. Причем заниматься этим могу только украинские сотрудники. Таким образом не остаётся абсолютно ничего, кроме как просто отключить этот дом от вышеупомянутых «благ».

Россия же в свою очередь никак не может провести в этот дом свои ЛЭП и газ, т.к. на пути стоит железная дорога. Единственное разумной решение в этой ситуации – переселение, но кто это будет заниматься, и будет ли вообще, пока не ясно.  


Новости по теме
В НАТО советуют Украине заниматься реформами, а не ПДЧ
В НАТО советуют Украине заниматься реформами, а не ПДЧ

Представители Североатлантического альянса порекомендовали Украине поменьше заботиться о Плане действий по членству в НАТО, а сконцентрировать внимание на…

Порошенко намерен «опечатать» часть границы с Россией
Порошенко намерен «опечатать» часть границы с Россией

Таким образом украинский президент собирается разрешить конфликт в юго-восточной части страны.

В Новокузнецке жители возмутились сносом дома детского творчества
В Новокузнецке жители возмутились сносом дома детского творчества

Дом детского творчества, расположенный на выкупленном участке у муниципалитета в начале 2018 года Новокузнецким домостроительным комбинатом, подвергся сносу на…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости