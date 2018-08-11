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| | Умер директор музея «Сталинградская битва»

Умер директор музея «Сталинградская битва»

Сегодня, 22:01

Его знали очень многие, общественность скорбит по поводу смерти Алексея Васина и выражает сочувствие родным и близким.

Глава музея «Сталинградская битва» Алексей Васин умер сегодня в Волгограде в 51 год. В конце 80-х окончил военное училище в Новосибирске, в 2005 году получил диплом в Российской академии государственной службы. В 1984-2004 году служил в армии России. На должности директора музея, посвященному одной из самых крупнейших битв мира, он работал с 2010 года. Алексей Васин имел разные награды, включая «За военные заслуги».

Точная причина кончины директора комплекса будет известна позже. Согласно предварительным данным, он умер из-за тромбоэмболии легочной артерии. Прощание с ним состоится в Триумфальном зале музея, дату и время назовут 12 августа.

Весной этого года умер известный украинский историк Глеб Ивакин. С середины 70-х он работал в Институте археологии АН УССР (позже НАН Украины). Принимал активное участие в раскопках, проводимых в Киеве.


Никита Готский
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