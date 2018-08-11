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| | В Томске на фестивале показали коллекцию модных смирительных рубашек

В Томске на фестивале показали коллекцию модных смирительных рубашек

Сегодня, 21:02

Одежду сшили по эскизам художника Александра Колпакова и дизайнера Лолиты. Название проекта «Руки превращаются».

В Томске прошел фестиваль молодого искусства, в процессе которого представили коллекцию модных смирительных рубашек. Авторы заявили, что в работе они приняли во внимание образцы моделей от кутюр и мировых брендов. По словам Колпакова, любой современный человек ощущает, что «все маленько прибаливает», поэтому мастера решили выразить это чувство выпуском смирительных рубашек. Дизайнеры предполагают, что именно так можно продемонстрировать людям, как реально справиться с кризисом, имеющимся вокруг.

Одна из моделей, которая примерила такой вид одежды, считает, что он символизирует определенную скованность и не дает выражаться, как современное общество. Другую модель очень впечатлила смирительная рубашка, в ней она ощущает себя спокойнее, нежели без нее. «Есть ощущение, что ныне люди больше сходят с ума, чем когда-либо», - заявила она, комментируя философскую сторону важности необычной коллекции.

Ранее дизайнеры выбрали лучшие кроссовки 2018 года. Три номинации получили работы Nike, созданные с Вирджилло Абло и Джонатаном Андерсоном.


Никита Готский
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