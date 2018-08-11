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| | Пенсионер из Хабаровска подал в суд на Чубайса, требуя от него 15 млн рублей

Пенсионер из Хабаровска подал в суд на Чубайса, требуя от него 15 млн рублей

Сегодня, 19:33

Пожилой человек написал заявление в стихах, потребовав деньги в качестве компенсации за реформы в экономике в 90-х.

Проживающий в Хабаровске 84-летний пенсионер подал в суд на главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Он желает, дабы бизнесмен отдал ему 15 миллионов рублей как компенсацию за проводимые в 90-х реформы в экономической сфере в России. Тогда пенсионер лишился своих накоплений в итоге известных реформ. «Почему я нищий и как им оказался, потому что Чубайс Америке продался», - говорится в заявлении. Ранее ветеран труда уже обращался лично к политику, требуя «поделиться» с ним деньгами, но тогда реформатор промолчал. Теперь мужчина решил забрать свои деньги, используя иск в суд.

Ранее суд Екатеринбурга отказался снять с выборов в местную Думу Партию Пенсионеров. Против фракции борется ЛДПР, «пенсионеры» связывают это с конкуренцией и идеологическими разногласиями.


Никита Готский
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