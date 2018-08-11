Как обманывают телефонные мошенники и мобильные операторы

Три жертвы мошенничества рассказали, как пострадали из-за телефонного обмана и популярных операторов связи.

С развитием технологий все больше говорят о растущем количестве киберпреступлений, то есть преступлений в интернете, но не снижается и уровень телефонного мошенничества. Три его жертвы поделились своими историями о том, как обманывают телефонные мошенники и как этим же занимаются мобильные операторы.

Первая история касается мужчины из Перми, который решил в салоне связи от оператора «МТС» оформить кредит на новый телефон для своей супруги. Работник салона без предупреждения включил в стоимость кредита страхование жизни и страхование телефона. То, что страхование жизни ему и телефону не требуется, мужчина понял, когда покинул салон. Жертвы этой аферы рассказывают, что в салонах им внушают, что без оформления страховки на телефон не будут приходить оповещения. На деле это наглая ложь – оповещения приходили и приходят без оформления страхового полиса на любой гаджет. Пострадавший мужчина из Перми написал в офис «МТС», чтобы добиться отмены страховки телефона, а от страхования жизни он отказался в ближайшем отделении банка.

Вторая история рассказана пожилой женщиной из Петрозаводска, которой на мобильный телефон неожиданно перевели определенную сумму денег. Спустя некоторое время пришло сообщение с просьбой вернуть деньги, так как те были отправлены случайно. Хоть внуки и предупреждали женщину, что это, скорее всего, мошенники, женщина отправила переведенные деньги обратно. Вскоре после этого сумма перевода снялась повторно, так мошенники после звонка оператору запросили возврат «случайно» переведенных денег. Внуки честной пожилой женщины помогли ей таким же образом вернуть отправленные мошенникам деньги. Каждый остался при своем, но жулики продолжали названивать на телефон своей «сорвавшейся» жертве, пока им не пригрозили полицией.

Третью историю рассказала женщина из Краснодара. После 15 лет использования номера от мобильного оператора «Билайн» ей внезапно некто позвонил и потребовал предоставить паспортные данные сию же минуту. Когда женщина попыталась выяснить, зачем кому-то ее личная информация, на том конце провода представились оператором мобильной связи. Далее рассказали, что все 15 лет ее номер был при ней без оформления и если сейчас она не предоставит конфиденциальную информацию о себе, ее номер заблокируют. Прежде ни одного уведомления от «Билайн» женщине не приходило, поэтому она заподозрила действия мошенника и не предъявила личную информацию. Однако номер у жительницы Краснодара действительно заблокировали сразу же, причем даже не вернув месячной предоплаты. Отстоять свою правоту женщина не смогла, но внезапно выяснилось, что номер ее телефона уже несколько лет как используется другим человеком. В «Билайне» не смогли объяснить, как такое могло получиться и почему все это время они это допускали.