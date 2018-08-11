«Это не Desрасito»: Священник-блогер хочет закрыть просмотр нового клипа Лободы

Священнослужитель РПЦ Святослав Шевченко требует запретить показывать клип Светланы Лободы, так как там демонстрируются сцены гомосексуализма и разврата. О таком известии сообщается на YouTube-канале «Священник на ютубе».

Служитель русской епархии отметил, что в клипе «SuperSTAR» можно узреть неподобающий разврат и постыдный гомосексуализм. Также Святослав Шевченко заметил, что на просмотр видео нет возрастных ограничений. Известно, что просматривать подобные записи несовершеннолетним лицами запрещено законом РФ.

Священнослужитель назвал текст и музыку жуткой бессмыслицей. «Это далеко не Desрасito», — подметил блогер-священник.

Новый клип украинской певицы опубликовали на просторах YouTube 6 августа. Сейчас ролик набрал около 5,6 млн просмотров. Через время клип обозначили отметкой «18+».