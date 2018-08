Звезда Трампа на Аллее славы в Голливуде размножилась за ночь

На голливудской Аллее Славы анонимный почитатель Дональда Трампа разместил 50 плиток с его именем. О такой новости сообщает пресс-служба The Hollywood Reporter.

В материале сообщили, что художник-консерватор создал на виниловой пленке звезду, а внутри ее надпись «Дональд Трамп».

Анонимный поклонник главы США отметил, что если не трогать виниловые звезды специально, они могут продержаться около 10 лет.

Уличный художник отметил, что на идею пришлось затратить 1 тыс долларов, которую выделил «неизвестный предприниматель».

Тайный поклонник президента отметил, что пошел на такие кардинальные меры после жестких действий вандалов, которые раскромсали настоящую звезду главы Белого дома. А последней каплей стало высказывание чиновников с предложением демонтировать из голливудской звездной дорожки плитку Дональда Трампа раз и навсегда.

Take down his star, and we will descend upon you with 30 fresh new stars.



We are MAGA Legion. pic.twitter.com/vsPLW0ohdn