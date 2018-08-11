В Омске выросла потребность в строителях в два раза

За первые полгода доля объявлений о приеме на работу по этой специальности составила 18,7%, профессия занимает первое место по востребованности из общего перечня вакансий.

В Омске возросла потребность в строителях. В сравнении с минувшим годом, омские работодатели начали искать работников в данной сфере в два раза больше. На сегодня показатель востребованности строителей составляет 99,2% в городе. Выше эти данные только в Екатеринбурге - 112%.

Уровень зарплаты для строителей, тем не менее, не повысилась. Омск находится ныне на 16-м месте по величине оклада: за год он упал на 0,7% и составил 38, 081 рубля.

В Чувашии работникам строительной сферы за выполненную работу в месяц предлагают по 50 000 рублей. За полгода число вакансий в строительстве региона выросло в 2,5 раза, по популярности строительная сфера в республике поднялась на четвертую позицию.

Никита Готский