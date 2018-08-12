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| | Жители Тулы бурно обсуждают ночное паранормальное явление

Жители Тулы бурно обсуждают ночное паранормальное явление

Сегодня, 03:30

Жителям Тулы посчастливилось стать очевидцами невероятного зрелища. Туляки из Пролетарского района и поселка Октябрьский наблюдали в небе дивное свечение, которое длилось около 30 минут. Свидетели феномена отметили, что «фонариков» было от нескольких штук до полсотни. Снимки опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

 

Туляки отмечают, что необычное свечение зафиксировано с 23:00 до 23:30 по МСК. В комментариях можно узреть огромное количество версий по поводу феномена. Кто-то считает, что это просто свадебные шары с вмонтированной подсветкой, другие же видят в данном зрелище движение НЛО или же Персеиды. Один из подписчиков отметил, что это сигнальные ракеты, тестируемые военными.

«Бросайте употреблять препараты разширяющие сознание», «Это обычные воздушные шары. У кого то была свадьба и их запустили после салюта в заречье», «Даже если что-то интересное было, по Тв скажут, что метеорит», «Я уже боюсь завтра в Тулу ехать, что у вас там происходит?», - пишут подписчики паблика «Подслушано в Туле».


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