Мисс Воронеж-2015 попала на фото, покупая вредные продукты в магазине

Изображение, на котором девушка тянется к пакетам с калорийной едой, сделали в одном из магазинов и выложили в мировую «паутину».

Мисс Воронеж-2015 и участница различных конкурсов красоты Мария Сухотерина пришла в местный супермаркет, дабы приобрести чипсы. На красавицу обратили внимание другие покупатели, а один из них сфотографировал Марию, когда та потянулась за пачкой сухого картофеля. Фигура Сухотериной так великолепна, что поедание чипсов вряд ли испортит ее прелести. Поклонники Мисс Воронеж не устают восхищаться ее формами и даже шутят по поводу приобретения не очень полезного продукта питания.

Ранее в Воронеже случайные очевидцы запечатлели на камеру спортивную красавицу, которая принялась развлекаться, стоя в гимнастической позе. Девушка встала на руки и изогнулась так, что одна ее нога оказалась в воздухе, а другая осталась на земле. Жительница Воронежа оказалась блогером sammer_days, она ведет активный и здоровый образ жизни и публикует в Сети откровенные и яркие изображения.

Никита Готский