В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Ведущий шоу «Где логика?» жестоко поиздевался над Ольгой Картунковой «Батька и хан зарвались»: Назарбаеву и Лукашенко пророчат судьбу Януковича В Ростовской области агрессивная пенсионерка разгромила детскую площадку «Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей
| | Мисс Воронеж-2015 попала на фото, покупая вредные продукты в магазине

Мисс Воронеж-2015 попала на фото, покупая вредные продукты в магазине

Сегодня, 13:14

Изображение, на котором девушка тянется к пакетам с калорийной едой, сделали в одном из магазинов и выложили в мировую «паутину».

 

Мисс Воронеж-2015 и участница различных конкурсов красоты Мария Сухотерина пришла в местный супермаркет, дабы приобрести чипсы. На красавицу обратили внимание другие покупатели, а один из них сфотографировал Марию, когда та потянулась за пачкой сухого картофеля. Фигура Сухотериной так великолепна, что поедание чипсов вряд ли испортит ее прелести. Поклонники Мисс Воронеж не устают восхищаться ее формами и даже шутят по поводу приобретения не очень полезного продукта питания.

Ранее в Воронеже случайные очевидцы запечатлели на камеру спортивную красавицу, которая принялась развлекаться, стоя в гимнастической позе. Девушка встала на руки и изогнулась так, что одна ее нога оказалась в воздухе, а другая осталась на земле. Жительница Воронежа оказалась блогером sammer_days, она ведет активный и здоровый образ жизни и публикует в Сети откровенные и яркие изображения.


Никита Готский
Новости по теме
Девушка из Нижнего Новгорода представит Россию на конкурсе «Мисс Земля»
Девушка из Нижнего Новгорода представит Россию на конкурсе «Мисс Земля»

После участия в конкурсе красоты «Краса России» жительницу Нижегородской области пригласили участвовать в «Мисс Земля-2018». В 2017 году 23-летняя девушка…

Участница конкурса «Мисс Россия-2018» рассказала, как ее «зачаровала злая колдунья»
Участница конкурса «Мисс Россия-2018» рассказала, как ее «зачаровала злая колдунья»

Участница «Мисс Россия-2018», представляющая в конкурсе республику Саха опубликовала в соцсети несколько нетривиальных постов. В частности, Наталья Строева…

Победительницу конкурса
Победительницу конкурса "Мисс Азия 2016" лишили титула из-за интимных фото

Победительницу конкурса красоты «Мисс Азия 2016» лишили титула после того, как её «голые» фото попали в Сеть. 22-летняя Мелисса из Сингапура намеренна…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости