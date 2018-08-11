В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

«Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей «Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции
| | Принц Гарри получил наследство в два раза больше, чем старший брат

Принц Гарри получил наследство в два раза больше, чем старший брат

Сегодня, 11:40

В 2002 году из жизни ушла королева Елизавета, но свое состояние между наследниками распределила неравномерно.

 Мать принцев Гарри и Уильяма ушла из жизни из-за автомобильной катастрофы в 1997 году, а ее состояние было разделено поровну между сыновьями. Через пять лет скончалась мать правящей королевы Великобритании королева Елизавета, но принц Гарри совсем не случайно получил наследство в два раза больше, чем старший брат. Младший сын принцессы Дианы только на шестом месте в очереди на наследования королевского престола. Когда его старший брат станет королем, то автоматически унаследует все имущество, в том числе и собственность отца.

Чтобы не оставить правнука ни с чем, королева Елизавета завещала значительно большее состояние принцу Гарри. Конечно, прессе не сообщают точные суммы, которые получили принцы. В любом случае, своими деньгами герцог Сассекский сможет распоряжаться только после того, как принц Уильям станет королем Уильямом.


Новости по теме
Королева Елизавета II позволила принцу Гарри жениться на Меган Маркл
Королева Елизавета II позволила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Королева Англии Елизавета II официально разрешила своему внуку принцу Гарри взять в жены актрису Меган Маркл. Об этом стало известно 15 марта на Тайном совете…

Королева Елизавета II не пригласила Меган Маркл на важное мероприятие
Королева Елизавета II не пригласила Меган Маркл на важное мероприятие

Королева Великобритании Елизавета II не пригласила новоиспеченную герцогиню Меган Маркл на важное королевское мероприятие, а именно на церемонию Ордена…

Шафером принца Гарри на свадьбе с Меган Маркл будет его брат Уильям
Шафером принца Гарри на свадьбе с Меган Маркл будет его брат Уильям

Около семи лет назад на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон шафером был его брат Гарри. Теперь настала очередь принца Уильяма «выручать» родственника и…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости