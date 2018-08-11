Принц Гарри получил наследство в два раза больше, чем старший брат

В 2002 году из жизни ушла королева Елизавета, но свое состояние между наследниками распределила неравномерно.

Мать принцев Гарри и Уильяма ушла из жизни из-за автомобильной катастрофы в 1997 году, а ее состояние было разделено поровну между сыновьями. Через пять лет скончалась мать правящей королевы Великобритании королева Елизавета, но принц Гарри совсем не случайно получил наследство в два раза больше, чем старший брат. Младший сын принцессы Дианы только на шестом месте в очереди на наследования королевского престола. Когда его старший брат станет королем, то автоматически унаследует все имущество, в том числе и собственность отца.

Чтобы не оставить правнука ни с чем, королева Елизавета завещала значительно большее состояние принцу Гарри. Конечно, прессе не сообщают точные суммы, которые получили принцы. В любом случае, своими деньгами герцог Сассекский сможет распоряжаться только после того, как принц Уильям станет королем Уильямом.