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| | Секс-шоп в США установил кабинки для анонимного секса

Секс-шоп в США установил кабинки для анонимного секса

Сегодня, 10:00

Посетители магазина могут за деньги удовлетворить свои сексуальные потребности, не видя лица партнера.

 В США секс-шоп установил в заведении кабинки для анонимного секса, которыми за определенную плату могут воспользоваться посетители магазина. Фактически, интимная близость будет производиться через отверстие в кабинке. Одна из работниц секс-шопа осудила расширение услуг заведения, так как при подобном сексе велик риск распространения венерических болезней. Кроме того, законодательство штата Айова, где расположено заведение, также запрещает устанавливать подобные кабинки.

Тем не менее, руководитель магазина интимных товаров не стал отказываться от идеи с установкой кабинок, а конфликтную сотрудницу уволил с места работы. После увольнения девушка обратилась в полицию и рассказала о нарушении закона бывшим работодателем. Полицейские занялись проблемой, в настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности нарушителя закона.


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