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| | Экстрасенсы рассказали, как правильно выбрасывать старые зеркала

Экстрасенсы рассказали, как правильно выбрасывать старые зеркала

Сегодня, 23:08

Человеку, даже не подверженному суевериям, стоит прислушаться к советам людей сведущих и выполнить нехитрые рекомендации по избавлению от зеркал. Никаких сложностей тут нет, да и совесть будет спокойна. Ведь почти каждый, презирая приметы, в глубине души их побаивается.

Эксперты в области тонких материй строго-настрого предостерегают от выбрасывания зеркал в помойное ведро. Мало того, что оно может разбиться на множество осколков и навлечь беду на неблагодарного владельца, так еще и пошлет «сигнал бедствия» всей нечисти в округе. Чтобы этого не произошло, экстрасенсы поведали, как правильно выбрасывать старые зеркала.

По народным поверьям, старое, а особенно старинное, зеркало хранит в себе информацию о своем хозяине и обо всех, кто в него смотрелся. Поэтому обряд по избавлению от него рекомендуется соблюсти во всех деталях, иначе проблем не миновать. Выбрасывать его просто так нельзя.

Сначала его следует завернуть в темную и плотную ткань, а уж затем вынести и аккуратно поставить возле мусорного контейнера – вдруг оно кому-то еще сможет послужить? Затем нужно обработать само место, где висел этот предмет интерьера – его рекомендуется посыпать солью и минимум неделю даже пыль там не сметать. Так место очистится от негативной информации.

Еще один способ – промыть зеркало перед выбрасыванием проточной водой. Тогда его можно завернуть не в темную ткань, а в обычный целлофан. Оставлять зеркало нужно исключительно вертикально.

Некоторые эксперты советуют обработать старое зеркало святой водой и совершить над ним крестное движение церковной свечкой. Во время этого ритуала необходимо мысленно поблагодарить его за сослуженную службу, завернуть в целлофан и выставить аккуратно на улицу.

Однако специалисты все же не советуют передавать кому-то свое зеркало. Для уверенности, что им никто не воспользуется, рекомендуется зарыть его в землю в труднодоступном месте.

Есть еще несколько табу, связанных с избавлением от зеркал. Первое – нельзя выбрасывать его на растущей луне. Второе – выносить зеркало из дома вдвоем – плохая примета. Если зеркало очень большое и вынести его в одиночку не представляется возможным – его нужно завернуть в плотную однотонную материю черного цвета и так и оставить. Новым зеркалом можно обзавестись только через неделю после избавления от старого.


Дарья Светозарова
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