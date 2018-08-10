Астролог: Затмение 11 августа повлияет на финансовое состояние всех знаков зодиака

Василиса Володина рассказала работникам каких отраслей нужно быть особенно внимательными в этот день.

Знаменитый астролог Василиса Володина сделала свой прогноз на завтрашний день. 11 августа состоится последнее в этом году солнечное затмение и оно повлияет на финансовое состояние всех знаков зодиака. Причем, астролог подчеркивают: эти изменения будут иметь действительно глобальные и судьбоносные последствия.

Это затмение будет проходить под знаками Льва и Водолея, следовательно, окажет наибольшее влияние на отрасли экономики, связанные с символикой данных знаков. Речь идет о золотодобыче, фондовом рынке, игорных видах бизнеса, спорте, отраслях, связанных с обслуживанием отдыха и развлечений (ресторанный бизнес, например), IT, компьютерной и бытовой технике, авиа-космической отрасли, электронных средствах массовой информации – в т.ч. телевидении и интернете.

Володина допускает, что мимо некоторых людей может пройти и этот знаковый день, но все же лучше быть готовым к любому развитию событий.