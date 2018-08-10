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| | «Джина вызывали»: В Красноярске наблюдали сибирский смерч

«Джина вызывали»: В Красноярске наблюдали сибирский смерч

Сегодня, 20:20

Природное явление случилось на улице Свердловской. Очевидцы опубликовали видео в Instagram.

В интернете появилась запись сибирского смерча, который горожане наблюдали в Красноярске на улице Свердловской. Смерч появился внезапно на пустой площади. Автор публикации написал, что впервые столкнулся с таким явлением. Также аналогичное мнение высказали и пользователи Сети. Отметим, что смерч не характерен для климата Красноярска. Подписчики в комментариях писали, что начался апокаплисис. Другие писали: «джина вызывали, вот и получите». Один из пользователей заявил, что такие вихри сносят дома вместе с фундаментом.

На Свердловской

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Ранее сообщалось, что жители Москвы наблюдали водный смерч на Москве-реке. Очевидцы говорили, что он покрутился немного, а потом пропал, так полностью не сформировавшись.


Анна Котова
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 Об этом сообщил один из жителей в соцсети «Вконтакте». По его словам, он немного покрутился и растаял, так полностью и не сформировавшись.

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