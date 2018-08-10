«Джина вызывали»: В Красноярске наблюдали сибирский смерч

Природное явление случилось на улице Свердловской. Очевидцы опубликовали видео в Instagram.

В интернете появилась запись сибирского смерча, который горожане наблюдали в Красноярске на улице Свердловской. Смерч появился внезапно на пустой площади. Автор публикации написал, что впервые столкнулся с таким явлением. Также аналогичное мнение высказали и пользователи Сети. Отметим, что смерч не характерен для климата Красноярска. Подписчики в комментариях писали, что начался апокаплисис. Другие писали: «джина вызывали, вот и получите». Один из пользователей заявил, что такие вихри сносят дома вместе с фундаментом.

На Свердловской A post shared by ДТП/ЧП [КРАСНОЯРСК] 18+???? (@chp.kras) on Aug 10, 2018 at 12:37am PDT

Ранее сообщалось, что жители Москвы наблюдали водный смерч на Москве-реке. Очевидцы говорили, что он покрутился немного, а потом пропал, так полностью не сформировавшись.

Анна Котова