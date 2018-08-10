«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции Петросян расстроен выносом его семейного конфликта на всеобщее обозрение Татьяна Ларина поливала грязью экс-супруга из-за разоблачения обмана на «Битве экстрасенсов» Блогеров из России с помощью оружия выгнали из отеля в Тунисе Трампа подозревают в специальном обвале доллара Бьянка показала эксклюзивные снимки со свадьбы «Дочь вора и коррупционера»: Елизавета Пескова вызвала волну ненависти в соцсети «Хватит умирать, пожалуйста»: Абоненты Tele2 массово жалуются на отсутствие связи и интернета Муж Ани Лорак впервые высказался про скандал с изменой супруге В Москве стали делать татуировки из праха умершего родственника Ученые объяснили, откуда в зеркале берется «суженый-ряженый»
| | Роскосмос представили восемь новых космонавтов

Роскосмос представили восемь новых космонавтов

Сегодня, 19:27

Роскосмос объявил результаты отбора в космонавты. Новыми членами команды стали восемь человек. Тренировки новичков начнутся осенью.

Всего было рассмотрено 420 заявок, 87 от женщин и 333 от мужчин. Участвовать могли предпочтительно лётчики испытатели и другие технические специалисты. Отбор длился с весны прошлого года. Отобранные специалисты будут выполнять задачи по обеспечению полётов до 2024 года. Через несколько месяцев роскосмос планирует начать новый отбор добровольцев, окончание которого намечено на 2020 год.

Дата объявления несколько раз переносилась. Вначале планировалось на начало июня, потом на июль. Итоговый список имён таков – А. Зубрицкий, А. Гребенкин, С. Микаев и О. Платонов, инженеры 1-й категории А. Горбунов и  Е. Прокопьев, К. Борисов и пилот К. Песков.

Всем им предстоит переезды, оформления увольнительных со старых работ, и прочие подготовки документов. На то, чтобы поселиться в звёздном городке и начать стремительную подготовку им потребуется около 1,5 месяца.


Святослав
Новости по теме
Роскосмос представил аппарат для полётов к ближайшим планетам
Роскосмос представил аппарат для полётов к ближайшим планетам

В рамках выставки под названием «Архимед-2018», состоявшейся в Сокольниках, представители государственной корпорации «Роскосмос» представили проект…

Китай проводит отбор тайконавтов для космической станции
Китай проводит отбор тайконавтов для космической станции

23 апреля Китай приступит к официальному отбору космонавтов, также начнется их подготовка. Все космонавты будут работать на космической орбитальной станции,…

«Роскосмос» потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты более 1,5 млрд рублей
«Роскосмос» потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты более 1,5 млрд рублей

Госкорпорация «Роскосмос» планирует израсходовать на создание эскиза сверхтяжелой ракеты 1,6 миллиарда рублей. Задачи по разработке аппарата возложены на…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости