Роскосмос представили восемь новых космонавтов

Роскосмос объявил результаты отбора в космонавты. Новыми членами команды стали восемь человек. Тренировки новичков начнутся осенью.

Всего было рассмотрено 420 заявок, 87 от женщин и 333 от мужчин. Участвовать могли предпочтительно лётчики испытатели и другие технические специалисты. Отбор длился с весны прошлого года. Отобранные специалисты будут выполнять задачи по обеспечению полётов до 2024 года. Через несколько месяцев роскосмос планирует начать новый отбор добровольцев, окончание которого намечено на 2020 год.

Дата объявления несколько раз переносилась. Вначале планировалось на начало июня, потом на июль. Итоговый список имён таков – А. Зубрицкий, А. Гребенкин, С. Микаев и О. Платонов, инженеры 1-й категории А. Горбунов и Е. Прокопьев, К. Борисов и пилот К. Песков.

Всем им предстоит переезды, оформления увольнительных со старых работ, и прочие подготовки документов. На то, чтобы поселиться в звёздном городке и начать стремительную подготовку им потребуется около 1,5 месяца.

Святослав