В Москве стали делать татуировки из праха умершего родственника

Стоимость одного цвета краски составляет 20 тысяч рублей, но память о человеке важнее.

Такие татуировки постепенно начинают набирать популярность в Москве, где впервые молодой человек сделал себе рисунок в память о своём отце. Татуировки делаются под заказ, причём необходимо это делать за 2 недели до реализации проекта. Прах отправляется доставкой в Британию, после чего фирма смешивает его с красками, а затем потом присылает в Россию.

В Москве татуировщик под заказ создаёт шедевр на теле «во имя татуировки», как говорят обладатели необычного метода создания воспоминаний об умершем родственнике. Этой услугой уже воспользовались более 20 человек. В целом, на одну цветную татуировку тратится около 50 тысяч рублей. Люди говорят, что память о человеке им важнее, чем деньги.

Вещий Олег