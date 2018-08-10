«Хватит умирать, пожалуйста»: Абоненты Tele2 массово жалуются на отсутствие связи и интернета

За последние несколько часов пользователи Twitter оставили в соцсети множество жалоб. Недовольные абоненты назвали карту покрытия оператора «враньем».

10 августа абоненты Tele2 из различных регионов РФ начали массово жаловаться на отсутствие связи и интернет-соединения. Пользователь из Санкт-Петербурга рассказала, что невозможно совершать и принимать звонки, а специалисты техподдержки хамят и рассказывают о плановых работах, о которых абонентов ранее никто не предупредил. В результате она назвала карту покрытия компании «полным враньем». Еще один юзер под ником grustnoesolnce1 сообщила, что в течение шести минут пыталась выяснить, что происходит, у оператора Tele2, но так и не добилась никакого результата. Пользователь anxious potato пожаловалась, что у нее в офисе не ловит интернет Tele2 и «Мегафон». И пока некоторые абоненты ласково просили Tele2: «Хватит умирать, пожалуйста», другие пожелали оператору «гореть в аду».

Следует отметить, что днем ранее абоненты Tele2 пожаловались, что пополнение счета не проходит сразу, и при этом дозвониться оператору невозможно. Некоторые отметили, что это происходит у них с «завидной» регулярностью.

Виктория Озерова