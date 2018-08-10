В сквере Михаила Калашникова установят камеры против хулиганов

В сквере Михаила Калашникова хулиганы и алкоголики разбили фонари, набросали бутылок и загадили участок мусором.

Сквер в городе Воронеж, назвали в честь известного конструктора орудия Михаила Калашникова. Вокруг сквера расположено много многоэтажек, где живут дети с родителями. Отдых в загаженном сквере не может понравится людям тем более ещё и с детьми. Во избежание подобных ситуаций на территории сквера будет установлена система камер «Безопасный город».

А вся территория сквера, как обещают местные власти, будет ограждена забором. Особенностью этого сквера является то, что детские качели, горки и другое оборудование было сделано в стиле военной техники. Место пользуется популярностью среди детей и молодёжи. Для детей постарше в сквере установлены турники, брусья и другие спортивные снаряды.

Ранее в городе Пенза в парке была подобная ситуация. В парке поселились бомжи, из-за чего место превратилось в свалку с горами мусора.