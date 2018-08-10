Над Москвой-рекой очевидцы наблюдали смерч

Об этом сообщил один из жителей в соцсети «Вконтакте». По его словам, он немного покрутился и растаял, так полностью и не сформировавшись.

В интернете активно обсуждают недавнее природное явление, которое появилось над Москвой-рекой. Очевидцы наблюдали над водной гладью маленький смерч. По словам очевидца, который и сообщил об этом в интернете, смерч появился недалеко от улицы Сергея Капицы. На фото и действительно видно маленький вихрь. Пользователи в комментариях написали, что это был водяной смерч, который отличается от обычного только размерами, скоростью и длительностью.

Напоминаем, в апреле глава лаборатории климатологии Владимир Семенов говорил, что этим летом в Москве можно будет наблюдать торнадо. Причиной для такого явления стал перегрев и высокий уровень влаги в атмосфере.

Анна Котова