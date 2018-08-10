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| | Петербуржский оракул не стал предсказывать курс рубля

Петербуржский оракул не стал предсказывать курс рубля

Сегодня, 18:23

Петербуржский кот по кличке Ахилл не захотел предугадать изменения курса рубля.

Хозяйка животного объяснила, что её кот-провидец не любит возиться с денежными и политическими предсказаниями. Именно поэтому кот не стал предсказывать всего, что касается курса рубля.

Ранее Ахилл из Эрмитажа доказал свои экстрасенсорные способности, путём предсказания игр на кубке конфедераций 2017 года. А в недавнем ЧМ безошибочно напророчил исход 5 матчей из восьми.

Много кто хотел забрать себе домой этого известного котика. За право владения животным соперничало около тридцати человек, но в итоге его владельцем стала ветеринар, присматривающая за животным долгое время – Анна Кондратьева. Именно у неё сейчас проживает пушистый ясновидящий.

А тем временем, пока кот молчит, доллар вырос уже до 67 рублей.


Святослав
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