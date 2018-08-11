Московский Депобразования спросил совета у студентов Школы будущего директора

Столичный Депобразования отрапортовал об успешном проведении в Школе будущего директора двух опросов. В первом из них претенденты на пост директора одной из школ главного города РФ рассказали о том, какие приобретенные и развитые ими в детстве знания, умения и качества принесли им пользу во взрослой жизни. Во втором студенты делились информацией о том, что из всего этого им привила непосредственно школа. Об этом сообщил сайт Москва News.

По словам руководителя московского Депобразования Исаака Калины, с помощью опросов была получена богатая пища для размышления. Эта информация ляжет в основу предложений, которые помогут более качественно готовить выпускников, максимально приспособленных к жизни в современном российском обществе.

Ранее Исаак Калина неоднократно акцентировал внимание на том, что взгляд в будущее является одним из главных принципов работы подотчетного ему Депобразования. Для системы образования Москвы подготовка востребованных выпускников является ключевой задачей.



